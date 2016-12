04.12.2016, 00:00 Uhr

Hohe Folgekosten von Verkehrsunfällen

TIROL. Rund 290 Millionen € betrugen lt. VCÖ die Gesamtkosten der Verkehrsunfälle in Tirol im ersten Halbjahr 2016. Darin enthalten sind u. a. medizinische Behandlungskosten, Sachschäden sowie Kosten für Arbeitskräfteausfall. Der VCÖ fordert Maßnahmen gegen Raserei, Alkohol am Steuer und ein Umdenken in der Verkehrsplanung.

Gefällt mir