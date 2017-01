Öffi-Tickets im Bezirk Kitzbühel hoch im Kurs

24.01.2017, 14:49 Uhr

Netz-Tickets steigen vor Strecken-Tickets, tirolweit 96.319 StammkundInnen (+2.811 Tickets)

TIROL/BEZIRK KITZBÜHEL (red.). Zeit-Tickets werden immer beliebter und gelten als verlässlicher Indikator für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs; Netz-Tickets gewinnen dabei vor Strecken-Tickets und zwar in allen Bezirken des Landes. Im Dezember 2016 waren in Tirol 96.319 (+3,01 %) StammkundInnen mit Zeit-Tickets unterwegs. Den höchsten Zuwachs in Prozent gab es wie immer beim Jahres-Ticket SeniorIn mit +8,01 % zum Vorjahr (24.254 gültige Tickets). Das SchulPlus-Ticket liegt mit einer Steigerung von +5,06 % und 27.677 verkauften Tickets dahinter (Stand Ticket-Zahlen: Dezember 2016 im Vergleich zu Vorjahr).

All-in Tickets beliebt

Jahres-Ticket

SchulPlus-Tickets

Die Schul- und Lehr-Tickets mit 22.297 gültigen Tickets sind um -4,66 % zurückgegangen; sie gelten nur am Weg in die Schule bzw. in die Lehrstätte. Die SchulPlus und LehrPlus-Tickets mit 32.396 verkauften Stück (+4,94 %) ermöglichen Mobilität auf allen Verbindungen und sind deshalb auch gestiegen. „Es freut mich, dass Fahrgäste vermehrt auf eine All-in-Ticket setzen und damit langfristig zu den tiroler Öffis Ja sagen“, erklärt VVT Geschäftsführer Alexander Jug. „Grundlage der Tarifreform wird daher auch ein Netz-Ticket sein, das ein Mehr an öffentlicher Mobilität ermöglicht.“ Der Preis für ein Netz-Ticket für die jeweilige Region soll unter 400 Euro pro Jahr betragen, jener für ganz Tirol unter 500 Euro pro Jahr.Am meisten neue Jahres-Tickets mit 863 gültigen Stück (+12,22 %) gab es in Innsbruck, gefolgt von Lienz mit 56 Tickets (+9,80 %) und Kitzbühel mit 297 Tickets (+7,22 %).SchülerInnen können die Tiroler Öffis damit das ganze Jahr auch in den Ferien nutzen. Im Bezirk Kitzbühel gab es mit 1.634 gültigen SchulPlus-Tickets (+9,3 %) die größte Steigerung.