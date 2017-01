Schibusse in Tirol: Über 3,5 Mio. Fahrgäste pro Saison

12.01.2017, 09:34 Uhr

50 Mal um den Äquator

Schibusverkehr in den Regionen

Logistisch ist der Schibusbetrieb eine Herausforderung, denn zusätzlich zu den fast 390 Stammlenkern werden im Vollbetrieb seit Weihnachten rund 130 Saisonlenkerinnen und –lenker zusätzlich beschäftigt. In Summe werden in der heurigen Wintersaison alleine in Tirol rund zwei Millionen Buskilometer zusätzlich gefahren, was rund 50 Äquatorumrundungen entspricht.Der ÖBB-Postbus betreibt Schibusverkehre in der Arlbergregion und den Gebieten Kaunertal, Paznauntal, Pitztal, Zugspitzarena, Lechtal, Tannheimertal, Kühtai, Axamer Lizum, Wipptal, Alpbach, Wildschönau, Kitzbühel, Brixental, Waidring und Osttirol. Für die Finanzierung der Schibusverkehre sorgen Bergbahnen, Tourismusverbände und Gemeinden.