21.12.2016, 00:00 Uhr

Verkehrsaufwand ist stark angestiegen

TIROL (niko/vcö). Infolge der Zersiedelung ist der Verkehrsaufwand in den vergangenen 20 Jahren stark gestiegen, wie die vom Verkehrsministerium veröffentlichte Mobilitätserhebung zeigt. Die Tiroler legen im Schnitt 45 Kilometer pro Werktag zurück und sind auf 39 % ihrer Alltagswege umweltfreundlich zu Fuß, mit dem Rad oder mit Öffis unterwegs.



"In Tirol ist der Verkehrsaufwand für die Bevölkerung etwas höher als im Österreich-Schnitt. Tirol hat gemeinsam mit dem Land Salzburg den dritthöchsten Anteil bei den umweltfreundlich zurückgelegten Alltagswegen. Aber der Anteil der mit dem Auto gefahrenen Strecken ist hoch", so VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen zur Mobilitätserhebung "Österreich unterwegs". Die Erhebung bezieht sich auf die Jahre 2013 /14.

