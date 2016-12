03.12.2016, 00:00 Uhr

FPÖ: "Kriminalität von Asylwerbern ist Problem"

KITZBÜHEL. Für den Kitzbüheler FPÖ-Bezirksobmann Robert Wurzenrainer ist klar, dass die Asylsituation in Tirol auch ein massives Sicherheitsproblem darstellt. So wurden von Jänner bis September dieses Jahrs über 1.500 Straftaten, die von Asylwerbern begangen wurden, registriert (lt. Anfragebeantwortung im Landtag). Wurzenrainer: „Wir haben in Tirol knapp 6.000 Asylwerber, von diesen wurden in nur neun Monaten 1.500 Straftaten verübt. Die Dunkelziffer wird wohl noch um einiges höher sein."

Gefällt mir