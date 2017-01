03.01.2017, 00:00 Uhr

Mariacher-Kritik an den Regierenden

TIROL/ST. JOHANN. Nach dem jüngsten Einkommensbericht (Tirol an letzter Stelle) übt Heribert Mariacher (FPÖ, Obm. freiheitl. Arbeitnehmer, LA, GR, AK-Kammerrat) Kritik an SPÖ und ÖVP für deren "klares Versagen". Er fordert, dass der Faktor Arbeit dringend entlastet werden muss. "Wir müssen die Einkommen über einen gesetzlichen Mindestlohn stärken und die Abgabenlast senken. Die Belastungen für die Arbeitnehmer müssen nach unten korrigiert werden."

Er kritisiert auch die Zunahme atypischer Beschäftigungsformen (Leih-/Leasingarbeiter) und das allgemein grassierende Sub-Unternehmertum. Auch hier ortet er den Ursprung in den zu hohen Lohnnebenkosten für die heimischen Unternehmen.

Gefällt mir