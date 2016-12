"Tiroler Zukunft ohne Schulden"

10.12.2016, 10:35 Uhr

Bezirkspolitiker präsentierten regionale Schwerpunkte des Doppelbudgets

TIROL/BEZIRK (niko). Die Schwerpunktsetzungen im Landesdoppelbudget 2017/18 für den Bezirk präsentierten LR Beate Palfrader und die VP-Abgeordneten Sigi Egger und Josef Edenhauser. Das Budget wurde in der Regierung beschlossen und soll Mitte Dezember im Landtag abgesegnet werden."Wir sind das einzige Bundesland, das keine neuen Schulden macht (seit 2013), die Schulden werden reduziert, trotzdem steigern wir die Ausgaben für Bildung, Soziales/Gesundheit, Wohnbau, Kinder/Familien. Wir stehen gut da, das heißt aber nicht, dass nicht noch viel zu tun wäre; aber wir haben die Reserven dafür; und wir haben den geringsten Schuldenstand aller Bundesländer", so Palfrader.

Regionale Projekte/Förderungen

"Wir haben das Geld selber in der Hand und können es für Soziales, Bildung und Wirtschaft verwenden und Projekte fördern. So ist etwa die Investition des Landes in die Biathlon-WM sehr wichtig und kommt allen in der Region PillerseeTal zugute; dazu kommen unzählige 'kleinere' Förderungen, die das Land und den Tourismus stärken und Mehrwert schaffen", so Egger.Edenhauser verwies auf regionale Förderungen – für die Breitbandoffensive in mehereren peripheren Gemeinden, Rückstellungen für Elementarschäden, Wildbachverbauungen (über 4 Mio. € im Jahr 2017), Straßenbau (u. a. Großprojekt Kitzbühel Süd/Langau, Kreisverkehr Kirchberg Mitte), Landwirtschaft (v. a. Geld für Kleinbetriebe), Schulen/Ausbildung/Kinderbetreuung. Hinsichtlich des Breitbandausbaus gebe es starken Handlungsbedarf. "Da sind die Gemeinden gefordert, sie müssen sich bereitstehendes Geld abholen; der Ausbau ist enorm wichtig, um hier nicht den Anschluss zu verlieren; es gibt noch riesige Lücken. Wir werden noch beraten, wie wir das ankurbeln können", so Egger.Für eine Umfahrung Bockern in Kirchberg können sich die Politiker nicht erwärmen.