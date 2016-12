Van der Bellen lag im Bezirk Kitzbühel ganz knapp voran

04.12.2016, 17:46 Uhr

Hofer erreichte im Bezirk Kitzbühel 49,97 % der Stimmen, Van der Bellen 50,03 %

BEZIRK KITZBÜHEL (niko). Die Wahl ist also geschlagen. In der 2. Stichwahl für das Amt des Bundespräsidenten hat sich Alexander Van der Bellen durchgesetzt – Ergebnis vom Sonntag, noch OHNE Briefwahl (also nur vorläufiges Ergebnis!).In Tirol lautete das vorläufige Ergebnis 53,4 % für Van der Bellen bzw. 46,6 % für Hofer. In der ersten Stichwahl im Mai hatte das Ergebnis 48,61 % für Hofer bzw. 51,39 % für Van der Bellen gelautet.

Gemeinderesultate

Im Bezirk Kitzbühel lag am Sonntag Van der Bellen "arschknapp" (zit. VDB) mit 50,03 % vor Hofer (49,97 %). Im Mai hatte Hofer 52,55 % der Stimmen erhalten, Van der Bellen 47,45 %. Van der Bellen konnte demnach das Ergebnis zu seinen Gunsten drehen.Von den 46.037 Wahlberechtigten im Bezirk gaben 59,53 % ihre Stimme ab.In der Bezirkshauptstadt lag Hofer mit 50,14 % knapp vor Van der Bellen. Im Mai hatte Hofer noch einen Anteil von 53,59 % gehabt.In der einwohner-stärksten Gemeinde St. Johann war die Tendenz dieselbe – hatte Hofer in der ersten Stichwahl noch 53,47 % der Stimmen auf sich vereinen können, waren es nun nur noch 49,62 %; Van der Bellen legte im Gegenzug von 46,53 % auf nun 50,38 % zu.Aurach: 57,32 % HoferBrixen: 61,26 Van der BellenFieberbrunn: 57,52 % VDBGoing: 55,54 % HoferHochfilzen: 52,3 % VDBHopfgarten: 50,18 % HoferItter: 52,97 % VDBJochberg: 60,99 % HoferKirchberg: 52,24 % VDBKirchdorf: 59,06 % HoferKitzbühel: 50,14 % HoferKössen: 55,81 % HoferOberndorf: 50,21 % VDBReith: 51,32 % VDBSchwendt: 53,49 % VDBSt. Jakob: 51,54 % VDBSt. Johann: 50,38 % VDBSt. Ulrich: 52,73 % VCBWaidring: 52,73 % VDBWestendorf: 52,7 % VDB