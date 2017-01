Auszeichnung auf der Streif übergeben

24.01.2017, 13:12 Uhr

MotoGP in Spielfeld wurde als bestes MotoGP-Rennen 2016 ausgezeichnet

KITZBÜHEL (navi). Über 215.000 Fans, so viele wie bei keinem anderen Saisonstopp 2016, feierten am MotoGP-Wochenende im August am Spielberg die Rückkehr der Motorrad-Weltmeisterschaft nach Österreich. Das erfreuliche Publikums-Interesse sowie das Gesamtbild mit einwandfreier Organisation, der Atmosphäre mitten in der schönen Landschaft der Steiermark und der modernen Infrastruktur des Red Bull Ring waren Grund genug für die Grand Prix Kommission, den Österreich-GP zum Besten des Jahres 2016 zu küren.

Dorna CEO Carmelo Ezpeleta und IRTA-Präsident Hervé Poncharal sind extra gereist, um den Preis im Vorfeld eines der wichtigsten Sport-Ereignisse des Landes zu überreichen. Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz nahm die Auszeichnung beim Start der Streif am Hahnenkamm in Kitzbühel entgegen.Wenige Tage zuvor hatte bereits der dreifache Moto-Weltmeister Marc Marquez mit seinem Rennbike einige Runden auf Schnee am Hahnenkamm gedreht und Werbung für den MotoGP in der Steiermark (11. - 13. August) gemacht (wir berichteten bereits).