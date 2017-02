Biathlon-WM 2017 - jetzt geht's los!

03.02.2017, 10:04 Uhr

Nach 1978 und 2005 finden in Hochfilzen zum 3. Mal die IBU Weltmeisterschaften Biathlon statt. Das Fest kann beginnen!

HOCHFILZEN (navi/niko). Während 1978 der Biathlonsport – als in Hochfilzen erstmals eine WM stattfand – noch ein Schattendasein fristete, hatte sich 2005 – bei der zweiten WM im PillerseeTal – die Stellung in den Kernmärkten bereits deutlich gewandelt. Ein regelrechter Biathlon-Hype war entstanden. Etwa 90.000 Fans waren bei der WM 2005 zu Gast. Die sportlichen Erfolge, die perfekte Organisation durch „Mr. Biathlon“ Franz Berger mit seinem Team und die beachtlichen Schneemengen bescherten der WM-Region ein wahres Wintermärchen. „Für die Region und auch für die Marke Tirol war die WM 2005 ein massiver Schub, von dem wir auch heute noch nachhaltig profitieren“, erklärt Tirol-Werber Joe Margreiter.

150.000 Zuschauer

Alles bereit

WM ante portas

*** Fakten ***

Die anhaltende Popularität des Biathlonsports in den Kernmärkten wie Deutschland oder Skandinavien und das hohe mediale Interesse schrauben die Erwartungshaltung für die nunmehr dritte WM in Hochfilzen hoch. 150.000 Zuschauer, mehr als 250 akkreditierte Journalisten und Fernsehstationen aus aller Welt erwarten die Organisatoren.„Biathlon bietet die perfekte Möglichkeit die Landschaft, Schneekompetenz und Stimmung zu transportieren. Zudem erreichen wir über das Event auch Zielgruppen und Märkte, die wir mit klassischen Maßnahmen nicht treffen würden“, ergänzt Margreiter.„Seitens des ÖSV und all seiner Partner wurden große Anstrengungen unternommen, um für alle Beteiligten eine tolle WM zu organisieren", so Peter Schröcksnadel und Klaus Leistner, die beiden Geschäftsführer der WM-Gesellschaft. Hochfilzen zeigte sich in schönstem Winterkleid, die Loipen waren in bestem Rennzustand. Zuletzt gab es noch die Feinpräparierung, so Wettkampfleiter Wolfgang Wörgötter.„Das moderne WM-Stadion bietet nicht nur den Athleten und Zuschauern weltmeisterschaftliche Bedingungen, sondern ermöglicht auch den Medienvertretern ein hervorragendes Arbeitsumfeld", erklärt WM-Pressechef Josef Schmid.Neben dem gesamten Stadionbereich, wo 10.500 Tribünenplätze geschaffen wurden und pro Wettkampftag bis zu 22.000 Besucher Platz finden werden, wurde auch die Medal Plaza WM-tauglich gemacht.Mittwoch, 8. 2., 19.30 Uhr Eröffnungsfeier, Do, 9. 2., 14.45 Uhr Mixed Staffel als erster WM-Bewerb – es geht endlich los! Siehe dazu auch weitere Berichte, Infos, Programm auf diesen Seiten!• 11 Medaillenentscheidungen• 326 Athleten (171 Männer | 155 Frauen)• 430 Offizielle• 49 Kameras von Host Broadcaster ORF• 37 Nationen• 8 Monster Wax Trucks• 10.500 Tribünenplätze• 150.000 Fans werden erwartet• 20 TV- und Radiostationen• 170 ORF-Mitarbeiter aus Redaktion und Technik• 280 Printjournalisten und Fotografen• 21 Millionen Euro Infrastruktur-Investitionsvolumen• 750 Freiwillige Helfer und Mitarbeiter