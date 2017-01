Biathlon WM bietet Gelegenheit PillerseeTal und Umgebung zu entdecken

30.01.2017, 14:07 Uhr

Die WM ist aber nicht nur ein außergewöhnliches Sportevent, sondern zugleich die perfekte Gelegenheit das PillerseeTal und die weitere Umgebung zu entdecken.In der schneereichsten Region Tirols spielt der Wintersport ganz klar die Hauptrolle. Zweifellos zählt das PillerseeTal zu den Top-Langlauf-Spots in Österreich. Mehr als 200 Loipenkilometer für Klassiker und Skater sowie zahlreiche Serviceeinrichtungen sind in den vergangenen Jahren in der WM-Region entstanden.Drei Mal wöchentlich bieten die Langlaufschulen in Hochfilzen und St. Ulrich am Pillersee einen Gästebiathlon an.

Skigebiete

Freizeitangebote

Die Skigebiete Waidring Steinplatte und der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn mit über 270 Pistenkilometern, sorgen für ein Alpinangebot der Spitzenklasse. Am Hochfilzener Hausberg, der Buchensteinwand, lässt sich Skifahren auch mit dem Besuch eines neuen Wahrzeichens der Region verbinden. Auch bei einer Fackel- oder Schneeschuhwanderung durch die unberührte Natur oder einem gemütlichen Spaziergang entlang des schneebedeckten Pillersees, kann man die Region erkunden.Die Biathlonbewerbe finden zumeist an den Nachmittagen statt, zudem stehen zwei wettkampffreie Tage zur Verfügung, um auch die weitere Umgebung kennen zu lernen. „Die Kitzbüheler Alpen bieten ein großartiges Freizeitangebot. Auch ein Ausflug ins legendäre Kitzbühel, das barocke St. Johann oder in die Landeshauptstadt Innsbruck ist für unsere Biathlongäste absolut lohnenswert“, bestätigt Josef Margreiter, Geschäftsführer der Tirol Werbung. Wer nach so viel Auswahl nun Appetit bekommen hat, „der ist bei uns genau richtig, denn auch kulinarisch ist das PillerseeTal eine Reise wert“, so TVB-Geschäftsführer Kuen.Alle Informationen zu den IBU Weltmeisterschaften Biathlon: www.pillerseetal.at