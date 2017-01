Eintrittskarte auch ÖBB-Zugticket für Top-Wintersportevents

27.01.2017, 11:05 Uhr

Die Eintrittskarte zur Biathlon WM gilt gleichzeitig als Ticket für die ÖBB-Nahverkehrszüge.

Biathlon WM in Hochfilzen

HOCHFILZEN (red.). Ab 9. Februar 2017 steht die Biathlon WM in Hochfilzen auf dem Programm. Für das Großevent bieten die ÖBB die ideale und stressfreie Anreisemöglichkeit für die Fans. Für die An- und Rückreise zu den Wettkämpfen können die ÖBB Nahverkehrszüge (REX-Züge und S-Bahnen sowie Regional-Züge) gegen Vorweis der Eintrittskarte kostenlos benützt werden (kostenlose An- und Rückreise zur Biathlon WM mit Eintrittskarte zwischen Wörgl bzw. Zell am See bis nach Hochfilzen und wieder zurück). Ausgenommen sind Railjet und EC-Züge.Das Gesamtangebot der Nahverkehrszüge wird insgesamt um 2.500 Sitzplätze verstärkt. Zudem verkehren am Samstag und Sonntag Zusatzzüge zwischen Wörgl und Hochfilzen, angepasst an die Wettkampfbeginn- und Wettkampfabschlusszeiten. Infos zur Biathlon WM in Hochfilzen unter: www.hochfilzen2017.at