Erstmals Europacup-Abfahrt auf der Streif

05.01.2017, 14:42 Uhr

17 Nationen haben für die Premiere genannt; Naglich: "Herantasten an die Streif".

KITZBÜHEL (niko). Mit dem Europacup wartet zum 77. Hahnenkamm-Rennen eine neue Herausforderung auf das Organisationskomitee und für die Nachwuchssportler ist es eine gute Gelegenheit, Speed-Erfahrungen zu sammeln.Zum 50. Jubiläum des Skiweltcups konzentriert sich das OK-Hahnenkammrennen neben dem Weltcuprennen auch auf die Förderung der jungen Athleten. Eine echte Premiere für den Kitzbüheler Ski Club als Veranstalter. Noch nie zuvor gab es eine Europacup-Abfahrt auf der Streif. 17 Nationen haben sich angemeldet. „Der Europacup ist der kleine Bruder vom Weltcup und die Athleten sind nicht viel langsamer“, erklärt Rennleiter Axel Naglich, der elf Jahre lang als Vorläufer auf der Streif unterwegs war. Die EC-Abfahrt ist eine gute Möglichkeit, damit die jungen Athleten die Streif näher kennenlernen. Jedoch hätte die „Vollversion von der Streif für die Nachwuchsfahrer keinen Sinn“, meint Naglich.

Am 16. Jänner findet die Europacup-Abfahrt statt. Gestartet wird bei der Mausefalle, das Ziel ist am Oberhausberg. Für die Fans am Pistenrand ist der Europacup ebenso spannend anzuschauen. Mit Skiern gelangen die Zuschauer über die Parallel-Streif direkt ins Ziel. Dort wird es eine Videoleinwand mit Scoreboard, Musik und Moderation geben. Für alle Skisport-Fans, die nicht am Hahnenkamm sein können wird der ORF erstmals einen Europacup live im ORF 1 übertragen.Sa, 14. 1., 10.15 Uhr EC-Training, Streif; So, 15. 1., 10.15 Uhr EC-Training, 18.30 Uhr Eröffnung der Rennwoche (Legendenpark); Mo, 16. 1., 10.15 Uhr EC-ABFAHRT, anschl. Siegerehrung (Zielhaus/Red Bull); Di, 17. 1. + Mi, 18. 1. jew. 11.30 Uhr Abfahrtstraining optional (Weltcup, Streif); Do, 18. 1., 11.30 Uhr Abfahrtstraining.