Feller triumphierte am Zieplhang

22.01.2017, 11:14 Uhr

Nach drei Jahren Pause wieder Top-Warm-up in Westendorf

WESTENDorF (niko). Top-Kulisse, beste Pistenverhältnisse, viele Zuschauer und eine großartige Slalom-Sow. Das waren die Zutaten für ein Skifest am Zieplhang am Donnerstag. Nach drei Jahren konnte der SC Westendorf endlich wieder den FIS-Nachtslalom als Hahnenkamm-Warm-up durchführen.Dabei setzte sich der Fieberbrunner Manuel Feller klar durch und siegte überleben vor Linus Strasser (D) und seinem Landsmann Richard Leitgeb.Feller holte sich damit das verlorene Selbstvertrauen wieder zurück und zeigte seine schnellsten Schwünge auf dem Zieplhang. Bereits im ersten Durchgang war der PillerseeTaler in Führung, nach dem zweiten Durchgang war er 0,75 Sekunden in Front.