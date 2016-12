Fieberbrunn startet Event-Winter

08.12.2016, 13:26 Uhr

Skishows, Vorsilvester, Freeride World Tour, Skilehrermeisterschaft – im neuen Eventgelände Doischberg.

FIEBERBRUNN (niko). Die Bergbahn, TVB, Gemeinde, Skischulen und weitere regionale Partner arbeiten bei mehreren Winter-Highlights zusammen. Konzentriert werden die Events am Zielgelände des Doischbergs.Von 20. Dezember bis zum Saisonende wird die wöchentliche Skishow der zwei Skischulen geboten (jew. Di, 20 Uhr). "Dabei gibt es u. a. eine spektakuläre Pyroshow. 500 bis 1.500 Zuschauer werden jeweils erwartet", so Mitorganisator Bernhard Pletzenauer (P3Concept).

Auch der Vorsilvester (30. 12., ab 15 Uhr) geht am "neuen, idealen Areal" bei der Enzianhütte (Pletzenauer) in Szene. "Statt Feuerwerks-Knallerei gibt es eine Top-Lasershow, DJs, die TV-bekannte Tanzgruppe "Dance Industry" und weitere programmhighlights wie Fackellauf und After-Party. "Weg von der Knallerei, hin zur Lasershow, das ist ein guter Weg", sind sich auch TVB-Obfrau Bettina Geisl und Bgm. Walter Astner einig. Erwartet werden über 4.000 Besucher.Die Swatsch Freeride World Tour findet am 6. März statt; die Verträge dafür wurden bereits um drei Jahre verlängert; auch der Juniorenbewerb geht wieder in Szene – diesmal am Wildseeloder (mit Local Heroes E. Jakob und M. Kogler). Es ist und bleibt der einzige Tourstopp im deutschsprachigen Raum.Neu im Event-Reigen ist die Österr. Skilehrermeisterschaft (Demoskilauf, Riesentorlauf) und die Skilehrer-Abschlussparty von 17. bis 19. März, zu der 30 Skischule erwartet werden. "Dafür schnüren wir Mehrtages-Packages; der Event soll sich dann als Fixpunkt zum Saisonabschluss etablieren", so Pletzenauer.Die Eintritte zu den Außen-Events sind jeweils frei.