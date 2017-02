Fieberbrunns Taekwondo-Kampfteam holt 5 Medaillen in Mailand

06.02.2017, 13:50 Uhr

Am besten erging es Jungsportler Kilian Siorpaes bei den Kadetten, er konnte alle Kämpfe klar gewinnen und holte sich seine erste große internationale Goldmedaille.Eine der zahlenmäßig stärksten Klassen erwischte Zoe Ebbrecht. Nach drei äußerst kräfteraubenden und knappen Kampfsiegen musste sie sich nur im Finale geschlagen geben und ergatterte Silber. Eine zweite Silbermedaille konnte Viktoria Teffer mit zwei eindeutigen Siegen und einer Finalniederlage für den Verein erkämpfen.Zwei Bronzemedaillen schafften zum Abschluss Melisa Jovanovic und Daniel Mauracher.Knapp an den Medaillen scheiterten trotz drei gewonnener Kämpfe Andreas Adric und Alexander Hagele als jeweils fünfte.Die Fieberbrunner Kämpfer konnten mit fünf Medaillen somit wesentlich zum 2. Platz in der Mannschaftswertung für das Tiroler Landeskader beitragen.