Ganze Dorf auf der Piste

29.01.2017, 11:32 Uhr

Betriebs- und Vereinsskismeisterschaft in Kössen

KÖSSEN (jom).Ein großes Skirennen am Unterberg und der Wirtschaftsball am abend in VKZ waren in Kössen wieder der Hit.Bereits zum 43. male veranstaltete der Wirtschaftsbund und der Skiclub Kössen am vergangenen Samstag dieBetriebs- und Vereinsskimeisterschaften. Im neuen Modus wurde das traditionelle Betriebsrennen neu belebt und zu einem gesellschaftlichen Ereignis in Kössen, so die Veranstalter. Mit 71 Teams gab es heuer wieder eine Rekord-Beteiligung der Kössener Betriebe und Vereine.

Bei schönem Wetter und guten Pistenverhältnissen am Unterberg gingen 213 LäuferInnen an den Start. Der Bewerb, ein Riesentorlauf wurde in Form eines Staffellaufes mit je drei Läufern ausgetragen. Den Ehrenschutz dieser mustergültigen Veranstaltung hatten Bürgermeister Vinzenz Schlechter und Wirtschaftsbundobmann Adam Aigner inne. Skiclubobfrau Sabine Schmid moderierte die Preisverteilung.auf der Piste war heuer die Mannschaft der Zimmerei Exenberger (Herren Staffel – mit Johann Grünbacher, Hubert Foidl, Florian Schreder) mit einer Zeit von 2:03,23 Minuten.auf den Skiern war das Team vom Winchclub All Stars (Bernhard Kaserer, Thomas Harasser, Daniel Grünbacher)) mit einer Super Zeit von 1:46,10 Minuten.Damenstaffel: Hotel Peternhof (Angelika Schlechter, Sabine Schmid, Gitti Kitzbichler)Gemischte Staffel: Bergbahnen Hochkössen (Simona Höllermann, Georg Pirmoser, Peter Dagn)(alle Ergenisse unter: www.sc-koessen.at)