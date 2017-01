Goldi Talente Cup: Auf der Suche nach heimischen Skisprung-Talenten

09.01.2017, 12:42 Uhr

Der Schirmherr und Initiator hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst vielen Kindern den Skisprungsport schmackhaft machen. Unterstützt durch namhafte Skivereine, stellt diese „Talentesuche“ die Basis für die Nachfolge der derzeitigen Dominatoren im Skisprungsport dar.

Finale in Kitzbühel

Bei insgesamt fünf Bewerben haben alle Mädchen und Burschen der Jahrgänge 2006 bis 2010 die Möglichkeit, zum ersten Mal von einer Schanze abzuheben und herauszufinden, ob sie Spaß am Springen haben. Die Talentesuche startet am 14. Jänner 2017 in der Ramsau, und endet am 11. Februar in Kitzbühel.Die Skisprung-Legende schaut bei allen fünf Bewerben jedem einzelnen Teilnehmer über die Schulter und gibt wertvolle Tipps. Alpinausrüstung und Helm nicht vergessen, dann sind eine eigene Startnummer, eine Urkunde und ein toller Preis garantiert.Infos und Anmeldung hier: Goldi Talente Cup