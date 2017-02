"Goldi" und die Nachwuchs-Adler

15.02.2017, 12:05 Uhr

Erfolgreiche letzte Station des Goldi Talente Cups 2017 in Kitzbühel

KITZBÜHEL (niko). Seit 2008 ist Skisprung-Legende Andreas Goldberger in ganz Österreich auf der Suche nach heimischen Talenten unterwegs. Von 14. Jänner bis 11. Februar tourte er wieder durch fünf Bundesländer und gab jungen Burschen und Mädchen zwischen 6 und 10 Jahren die Chance, erste Versuche auf der Skisprungschanze zu wagen. Beim fünften und somit letzten Stopp versuchten sich zum zehnjährigen Jubiläum des Goldi Talente Cups mehr als 30 Jungadler aus Tirol und Vorarlberg auf der Schattbergschanze in Kitzbühel.

"Goldi" stand den Jungadlern mit Tipps und Tricks zur Seite und war begeistert von den eifrigen Sprungversuchen der Kleinen. „Das war wirklich ein super Abschluss für einen perfekten Talente Cup 2017. Das Wetter war spitze und unter der Hahnenkammbahn zu springen ist natürlich toll. Vielen Dank auch an die Organisatoren, die den Goldi Talente Cup in Kitzbühel so toll durchgeführt haben“, betonte die Springerlegende.Fotos: Red Bull Content Pool