Hahnenkamm-Abfahrt 2017: Dominik Paris rockt die Streif

21.01.2017, 21:06 Uhr

Dominik Paris gewinnt zum zweiten Mal nach 2013 den Abfahrts-Klassiker auf der Streif. Mayer und Reichelt auf den Rängen 8 und 9 beste Österreicher.

Der Südtiroler Dominik Paris, der in seiner Freizeit als Musiker einer Death-Metal-Band rockt, geigte in Kitzbühel bereits zum dritten mal groß auf, nach dem er 2015 hier auch den Super-G gewinnen konnte. Überraschungszweiter der Franzose Valentin Giraud Moine, der auf der Streif zuvor lediglich Rang 38. als beste Platzierung vorweisen konnte. Als Dritter am Podest sein Landsmann Johan Clarey, den im Vorjahr als Vierten nur 15 Hundertstel vom Podium trennten.Die ÖSV-Läufer blieben hinter den Erwartungen ihrer Fans. Super-G Sieger Matthias Mayer und der im Vorjahr schwer gestürzte Abfahrts-Triumphator von 2014, Hannes Reichelt, dem schon früh ein kapitale Fehler passierte, klassierten sich auf den Rängen 8 und 9.

Pechvogel mit Glück

Für eine Schrecksekunde sorgte der Schweizer Beat Feuz. Nach 7/10 Vorsprung auf Sieger Paris katapultiert es den Super-G Dritten des Vortages unterhalb der Traverse ins Fangnetz. Der Eidgenosse überstand den Abflug ohne größere Blessuren. Nach bangen Minuten konnte Feuz schließlich selbst ins Ziel abfahren. Es war der einzige Sturz nach dem Sprung über die Hausbergkante, wo es im Vorjahr zu folgenschweren Unfällen gekommen war. Die nach der Landung gefürchtete Kompression war heuer erfolgreich entschärft worden. Ein zusätzliches Richtungstor sorgte für geringeres Tempo. Zudem wurde tags zuvor der Kurs des Super-G´s abseits der Abfahrtslinie gesetzt, um diesen Streckenteil zu schonen. Zum besseren Erkennen von Pistenunebenheiten kam auch die blaue Markerungsfarbe nur ganz dosiert zum Einsatz.Ergebnisse Abfahrt der Herren in Kitzbühel 21.1.2017:1. Dominik Paris (ITA) 1:55,012. Valentin Giraud Moine (FRA) +0,213. Johan Clarey (FRA) +0,334. Peter Fill (ITA) +0,405. Carlo Janka (SUI) +0,446. Erik Guay (CAN) +0,497. Adrien Theaux (FRA) +0,718. Matthias Mayer (AUT) +0,759. Hannes Reichelt (AUT) +0,8210. Steven Nyman (USA) +0,8411. Vincent Kriechmayr (AUT) +1,05Weiters:17. Klaus Kröll (AUT) +1,5325. Daniel Danklmaier (AUT) +1,8326. Romed Baumann (AUT) +1,8544. Frederic Berthold (AUT) +2,7345. Joachim Puchner (AUT) +2,8649. Otmar Striedinger (AUT) 3,87