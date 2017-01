Hirscher und Franz heiß auf Kitz

19.01.2017, 15:30 Uhr

Raiffeisen lud zum Sportlertreff; ÖSV-Stars zuversichtlich für HK-Rennen

KITZBÜHEL (niko). Die Zentrale Raiffeisenwerbung lud traditionell im Rahmen der Hahnenkammrennen zum Sportlertreff – diesmal mit ihren Werbe-Stars Marcel Hirscher und Max Franz."Raiffeisen war vom ersten Podestplatz von Marcel als Sponsor mit im Boot, Max unterstützen wir seit über fünf Jahren. Bei Max geht's derzeit steil bergauf (zuletzt Abfahrtssieg, Anm.), Marcel hat bereits 102 Stockerlplätze zu Buche schlagen; wir hatten ein gutes Naserl, als wir diese Ausnahmekönner für uns verpflichtet haben", so Leodegar Pruschak von der Raiffeisenwerbung.

"Jetzt in eine Favoritenrolle gedrängt zu werden, das kling ja schön, erzwingen kann man aber nichts", so Franz vor den Kitz-Starts zu Super-G und Abfahrt. "Max kennt die Spielchen, er kriegt Druck, aber er ist cool, kann damit umgehen und ist top in Form", beruhigte Hirscher. "Ich muss nicht gewinnen, aber ich kann und darf es und werd's probieren", ergänzte Franz. "In jungen Jahren hat mit Max im Slalom einige Male 'paniert', dann hat er sich für den Speed-Weg entschieden", schmunzelte Hirscher über seinen Kameraden.Fotos: Kogler