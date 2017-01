Hummerparty Hotel Kitzhof- Samstag, 23. Jänner

Vom 22. bis 24. Jänner 2016 steht in Kitzbühel wieder DAS HIGHLIGHT des Jahres an.Das Hahnenkammrennen gilt als eines der schwierigsten und gefährlichsten Rennen der Welt und wird den Skifahrern wieder alles abverlangen.Die Gamsstadt platzt aus allen Nähten, Reporter und Celebrities aus der ganzen Welt drängen sich in den Gassen und in Kitzbühel herrscht während der ganzen Woche ein einzigartiges Hahnenkamm-Flair mit einer Vielzahl an Parties. Wir freuen uns schon jetzt auf unsere ÖSV Stars, die auch dieses Jahr wieder bei uns im Kitzhof wohnen.

Zu diesem Anlass laden wir Sie herzlich zu unserer traditionellen Hummer-Party am Samstag, 23. Jänner 2016 ab 20:00 Uhr in unserer Kitz Lounge ein.Es erwartet Sie die besondere Atmosphäre der wohl schönsten Lounge in Kitzbühel, DJ Music, spannende Gäste sowie köstlicher Hummer und die hervorragenden Weine vom Weingut Reumann und Polz.Der Eintritt beträgt im Vorverkauf € 79,00 und an der Abendkasse € 89,00.(Preis inklusive einem halben Hummer und einem Glas Ruinart Champagner)Anfragen gerne per Telefon unter +43 / 5356 / 632110 oder per Mail unter marketing[at]hotel-kitzhof.com.