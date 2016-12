Jahreshauptversammlung beim Ski Club Oberndorf

14.12.2016, 11:05 Uhr

Clubmeisterschaft und Familienwertung

Ehrungen und Anerkennung

Der Höhepunkt war die Clubmeisterschaft am Ende der Saison. Diese konnten in zwei Durchgängen über die Schörgerleit Nina Hanel-Hinterseer und Patrick Hinterseer für sich entscheiden. In der Familienwertung setzten sich heuer jedoch die Hofers (Leo, Moni und Nici) durch.Abseits der Piste übernahm der Club nach längerer Zeit wieder einen Standplatz beim Oberndorfer Fest der Vereine. Beim Spartan Race im September stellte der SCO als Verein die meisten freiwilligen HelferInnen.Im Laufe des Abends wurden einige Mitglieder, die sich bereits jahrelang für den Skiclub einsetzten, geehrt: Cilli Foidl wurde das Ehrenzeichen in Bronze, Simon Lindner, Peter Lindner, Mag. Oswald Hopfensberger und Sebastian Schroll in Silber überreicht. Der ehemalige Obmann Hansjörg Landmann und die Stimme des SCO, Reinhard Jöchl, erhielten verdienterweise das goldene Ehrenzeichen.Lob und Dank kassierte der SCO für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit und den Einsatz bei Veranstaltungen vom Bürgermeister Hans Schweigkofler, Sportreferent Markus Bachler und dem Bezirksreferent Ulli Aufschnaiter.