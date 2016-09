Kick Off für Cordial Cup-Jubiläum

29.09.2016, 18:05 Uhr



Lokalaugenschein für das Jubiläum

35 Turniere in sieben verschiedenen Ländern ermitteln im Vorfeld des bestbesetzten europäischen Nachwuchs-Turniers welche Teams – neben den bereits gesetzten Mannschaften – im kommenden Jahr auf dem Rasen stehen dürfen.Ein kurzer Zwischenstopp im Stadion des SC Kirchberg, dem austragenden Verein des 20-Jahr-Jubiläums, durfte bei dem Treffen nicht fehlen: „Der Cordial Cup wächst und wächst“, freut sich auch Cheforganisator Hans Grübler: „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich die Quali-Turnierveranstalter die Zeit nehmen, um sich mit uns zum Austausch zu treffen, umso mehr schätzen wir das persönliche Gespräch und den engen Kontakt, aus dem wieder viele neue Ideen für die Jubiläumsauflage entstehen.“ Neu ist ein U11-Turnier in Söll, das in Kooperation mit dem Tiroler Fußballverband für Tiroler Vereine veranstaltet wird und einem U11-Team aus Tirol die Möglichkeit geben soll, als Turniersieger direkt das Teilnehmer-Ticket für den Cordial Cup 2017 zu lösen.