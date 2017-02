Koasalauf 2017 klassisch: Sprint-Krimi nach 50 Kilometern

12.02.2017, 00:10 Uhr

Seriensieger Rocarek (CZE) schlägt Vorarlberger Sutter um 7 Hundertstel

Es war wohl die knappste Entscheidung in der Geschichte des Koasalaufs: Mit einem Vorsprung von nur sieben Hundertstel oder eineinhalb Schuhlängen nach 50 Kilometern entschied Jiri Rocarek (TCH) den Königsbewerb im klassischen Stil für sich. Der Vorarlberger Martin Sutter, Sieger 2012 und 2013 auf dieser Distanz, blieb nur sich mit einem weiteren Podestplatz zu trösten, der ihm im Vorjahr als Vierter knapp verwehrt blieb. Rocarek hingegen feierte bereits seinen siebenten Triumph in St. Johann, den fünften auf der Langdistanz nach 2016 (klassisch) sowie 2012, 2013 und 2015 im freien Stil. Bei den Damen war die in Salzburg beheimatete Estin Helen Merilo eine Klasse für sich. Für den obersten Podestplatz kassieren die Sieger jeweils 400.- Euro Preisgeld.

Ergebnisse 50km klassischHERREN:1. Jiri Rocarek (CZE) 2:00:32,42 Std.2. Martin Sutter (Mellau/AUT) +0,073. Thomas Steurer (Vils/AUT) +56 sec.Weiters: 15. Arnold Egger (Kössen/) +10:41 min., 33. Toni Ehrensperger (KSC) +20:18 min., 70. Andreas Mayr (Erpfendorf) +34:17 min., 72. Klaus Embacher (KSC) +35:23 min., 81. Fritz Kaufmann (St. Johann) +38:15 min.,DAMEN:1. Helen Merilo (EST) 2:37:33,63 Std.2. Laura Sala (ITA) +10:15 min.3. Martina Christ (GER) +22:56 min.weiters: 5. Brigitte Gfrei (Zirl) +35:43 min.28km klassischHERREN:1. Matti Waldner /Katzelsdorf/NÖ) 1:10:19,632. Max Hauke (Liezen) +2 sec.,3. Tobias Habenicht (Klagenfurt) +4 sec.,Weiters: 5. Tobias Moosmann (Kössen) +6 sec., 16. Florian Windbichler (Kössen) +6:42 min., 22. Georg Wörter (St. Ulrich) +9:26 min.;DAMEN:1. Alexandra Svoboda (Ruhpolding/GER) 1:24:46.79 Std.,2. Katharina Brudermann (KSC) +3:18 min.,3. Federica Simeoni (ITA) 4:24 min.,Weiters: 5. Sabine Erharter (Hopfgarten) +8:59 min., 8. Barbara Laner (KSC) +15:30 min.;