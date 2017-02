Land Tirol zu Gast bei der WM

14.02.2017, 14:57 Uhr

LH Platter lud zum Tirol-Empfang anlässlich der Biathlon Weltmeisterschaft

HOCHFILZEN (niko). „Die Biathlon WM in Hochfilzen ist ein Sportfest erster Güte“, betonte LH Günther Platter im Rahmen des Tirol-Empfangs anlässlich der IBU Biathlon Weltmeisterschaften. "Die Weltmeisterschaft gibt Tirol einmal mehr die Gelegenheit, sich bestmöglich zu präsentieren und seinen Ruf als Top-Sport- und Tourismusdestination zu verfestigen“, freute sich LH Platter.„Hochfilzen hat sich als eines der wichtigsten Biathlon-Zentren etabliert. Das Stadion wurde um über 20 Mio. € aufwändig modernisiert und ausgebaut. Da wird Top-Infrastruktur für Top-Leistungen geboten“, ergänzte Sportreferent LH-Stv. Josef Geisler. Hier werden beste Rahmenbedingungen für den Sport geboten und auch die Wirtschaft und der Tourismus profitieren, so Platter und Geisler.

„Hochkarätige Sportbewerbe wie die Biathlon-WM und die Höchstleistungen unserer sportlichen Aushängeschilder animieren die Jugend zum ‚Sporteln‘", ist sich LR Beate Palfrader sicher.Die Biathlon-WM reiht sich ein in einen Reigen hochkarätiger Sportveranstaltungen, die in den nächsten drei Jahren in Tirol ausgetragen werden: Neben der Rodel-WM, die bereits Ende Jänner über die Bühne ging, folgen mit der Rad-, der Nordischen Ski- und der Kletter-WM drei weitere Sportgroßereignisse, die Tirol erneut in den Fokus der internationalen Sportwelt rücken.Fotos Land/Sedlak