Landi bergauf, Lisa top

12.12.2016, 10:52 Uhr

Biathlon: Steigerung für Landertinger, Lisa im Spitzenfeld

POKLJUKA/BEZIRK KITZBÜHEL (niko). Beim Biathlon-Weltcup im slowenischen Pokljuka stellte Lisa Hauser mit den Plätzen sechs und zwölf ein weiteres Mal ihre aktuelle Top-Form unter Beweis. Während es für Dominik Landertinger am Schießstand immer besser läuft, geht es für den Hochfilzener jetzt darum, nach seinem Bandscheibenvorfall auch in der Loipe wieder den Anschluss zu finden.Landertinger landete im Sprint am 49. Rang, in der Verfolgung arbeitete er sich auf den 27. Platz vor. Mit der Staffel (fehlerfreie Schießleistung) holte er den 6. Rang.Hauser verpasste nach dem 12. Rang im Sprint nach einem Fehler beim letzten Stehendschießen ihr erstes Weltcup-Stockerl, wurde aber sehr gute Sechste.Die die Weltcup-Asse geht es weiter nach Nove Mesto (CZE); die Junioren kommen zum 2. IBU Junior Cup (15. - 17. 12.) nach Hochfilzen. Mit Anna Schreder und Sebastian Trixl (beide Hochfilzen) stehen dabei auch zwei Lokalmatadore am Start, die sich berechtigte Hoffnungen auf Spitzenplatzierungen machen dürfen. So etwa holte Schreder im ersten IBU Cup der Saison Rang fünf im Einzel. Auf dem Rennprogramm stehen Sprint-, Verfolgungs- und Staffelbewerb.