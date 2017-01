Landi mit bestem Saisonresultat, Lisa mit Tendenz nach oben

16.01.2017, 10:00 Uhr

Nach auskurierter Krankheit zeigt auch bei Lisa Hauser die Tendenz nach oben. Nach Platz 38 im Sprint konnte sie beim Verfolger sechs Plätze gutmachen und belegte Rang 32.

In den Staffelbewerben landeten Landi und Lisa auf den Rängen sieben und neun.Bevor Landertinger und Hauser bei der Heim-WM in Hochfilzen um die Medaillen kämpfen, steht für sie in dieser Woche noch der Weltcupstopp in Antholz auf dem Kalender.