Langlaufen / Winterwandern am Pillersee

Auf zum Langlaufen am PillerseeDer Alpenverein Matrei in Osttirol lädt amherzlich zum Langlaufen und Winterwandern in St. Ulrich am Pillersee ein.Wir treffen uns umr beim Parkplatz des Tauernstadions in Matrei (neben Hubschrauber-Landeplatz), von wo aus wir gemeinsam im Bus nach St. Ulrich am Pillersee fahren werden. In herrlicher Winterlandschaft kann dann jede/r auf 100 Loipenkilometern nach eigenem Tempo und Können langlaufen. Für alle, die es beschaulicher angehen wollen, gibt es die Möglichkeit winterzuwandern; z.B. entlang des Pillersees bis zur Wallfahrtskirche und zum Gasthof St. Adolari (das Info-Material dazu wird im Bus ausgehändigt).

Nähere Infos unter http://www.alpenverein.at/matrei-in-osttirol Umbei Lukas Brugger unter 0699 11 97 26 05 oder touren.matrei.osttirol@sektion.osttirol.at bis spätestens 16. Februar wird gebeten.