Marcel Hirscher trainiert Super-G in Kitzbühel

11.01.2017, 12:03 Uhr

Auch Manuel Feller freut sich auf das Training auf dem Ganslernhang. „Schon einmal am Rennhang zu fahren, ist sicher ein Vorteil. Die Italiener haben in Madonna auch trainiert, die Franzosen haben in Val d’Isere trainiert. Wir müssen uns auch einen Heimvorteil rausholen“, meinte Feller.