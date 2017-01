20.01.2017, 09:49 Uhr

PILLERSEETAL (red.). Am 28. Jänner finden die ersten Pillerseetaler Betriebs-, Vereins-, Club- und Familienmeisterschaften des Ski-Club Hochfilzen statt.Teilnahmeberechtigt sind alle im Pillerseetal ansässigen Betriebe, Behörden und Landwirtschaftsbetriebe sowie Familien! Weiters sind alle Vereine und Organisationen, wobei mindestens zwei Personen im Pillerseetal wohnhaft sein müssen, startberechtigt.Nennungsschluss: Freitag, 27. Jänner, 12 Uhr, RRB Hochfilzen, mit Einzahlung des Nenngeldes und Abgabe der Nennungsliste (auch per Mail/Überweisung möglich). Kosten: 21 €/Staffel; Start: 28. 1., 14 Uhr; Siegerehrung: Samstag, 28. Jänner, im Anschluss an das Rennen beim oder im Warmingerhof (je nach Witterung)!Infos: www.skiclub-hochfilzen.at