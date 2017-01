Pingauer-Sieg in Kirchberg

18.01.2017, 18:55 Uhr

FIS-Riesentorlauf: Zwei Weltcup erprobte ÖSV-Laufer am Gaisberg am Podest

Mit einem Sieg des Salzburgers Roland Leitinger (St. Martin b. Lofer) endete der FIS-Riesentorlauf am Gaisberg in Kirchberg/Tirol. Hinter dem Kanadier Trevor Philp (+0,86) belegte der Filzmooser Philip Schörghofer (+0,89), der beim letzten Weltcup-Riesentorlauf in Adelboden (SUI) als Dritter am Podest gestanden ist, auch in Kirchberg Rang drei. Die ersten sechs Plätze gingen allesamt an Weltcup erprobte Läufer, die das 42. Int. Gaisbergrennen bei traumhafter Naturschneepiste zum „Warm-up“ für das Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel nutzten. Insgesamt 80 Läufer aus zehn Nationen waren am Start.