Raiffeisen Bezirkscup für Schüler in Kössen

08.01.2017, 17:51 Uhr

Tagessieg ging an den SK Hopfgarten.

KÖSSEN(jom).Die jungen Skitalente von morgen zeigten wieder ihr Können. Kössen war am vergangenen Sonntag wieder eine weitere Station des Raiffeisen Bezirkscups für Schüler. 80 Starter aus allen Teilen des Bezirtkes waren am Unterberg-Schlepplifthang dabei. Umso schwieriger und anspruchsvoller war deer Riesentorlauf bei dem vielen Neuschnee zu fahren.Leider ging das Rennen nicht unfallfrei über die Bühne, Peter Zwicknagl (K.S.C.) mußte mit dem Heli ins Krankenhaus geflogen werden.Die Organisation des TSV Bewerbes lag in den bewährten Händen des Skiclubs Kössen unter Obfrau Sabine Schmid. Den Ehrenschutz hatte Vizebürgermeister Reinhold Flörl innen.Einen sehr guten Lauf legten Theresa Erharter (50,04) und Nicolas Riedmann (48,13) in den Schnee. Beide sind vom SK Hopfgarten und sicherten sich den Tagessieg in der Klasse Schüler U15/16.(alle Ergebnisse unter: www.sc-koessen.at)die weiteren Stockerlplätze:Schüler w. U13/14 Paula Margreiter SK Hopfgarten 50,99Schüler m. U13/14 Johannes Frick, SC Hochfilzen 48,60Jugend m.U18 Felix Klingler K.S.C. 52,17