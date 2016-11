Rang zwei für ÖSV-Duo Hauser/Eder in Östersund

28.11.2016, 08:53 Uhr

Der Rennverlauf

Lisa Hauser startete mit je einem Nachlader (liegend und stehend) ins Rennen. Beim ersten Wechsel wies die Tirolerin als Zweite nur 4,1 Sekunden Rückstand auf Deutschland auf. Auch Simon Eder präsentierte sich am Schießstand treffsicher. Nach nur einem Nachlader (liegend) übergab Eder quasi zeitgleich (+0,6 sec.) mit Frankreich zurück an Hauser. Die 22-Jährige behielt dann auch in ihrer zweiten Runde die Nerven. Zwei gute und schnelle Serien (nur liegend benötigte Hauser eine Zusatzpatrone) brachten das ÖSV-Duo sogar erstmals knapp in Führung. Im Finale musste sich Eder dann nur dem französischen Weltcup-Titelverteidiger Martin Fourcade geschlagen geben.„Es ist natürlich super gleich beim ersten Rennen auf dem Podest zu stehen. Heute war die zweite Runde im ersten Turn sicher am härtesten zu laufen, weil das Starttempo am Anfang extrem hoch war. Beim Schießen hatte ich kalte Finger, aber die Nachlader habe ich Gott sei Dank problemlos reingebracht", so Hauser.

Mi. 30. 11., Einzel Damen, 18 UhrDo. 1. 12., Einzel Herren, 18 UhrSa. 3. 12., Sprint Damen, 11.45 UhrSa. 3. 12., Sprint Herren, 14.45 UhrSo. 4. 12., Verfolgung Damen, 11.15 UhrSo., 4. 12., Verfolgung Herren, 13.20 Uhr