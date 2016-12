Sensation auf schottischem Eis

02.12.2016, 09:29 Uhr

Wie bereits berichtet: Curler verbleiben nach der EM in der A-Gruppe

KITZBÜHEL (niko). Wie bereits berichtet hat sich das Curling-Nationalteam in Glasgow beider Europameisterschaft hervorragend geschlagen und den Erhalt in der A-Gruppe erreicht. Das Team (das jüngste der EM) bestand aus den vier Kitzbühelern Philipp Nothegger, Mathias Genner, Martin Reichel und Sebastian Wurderer und dem Wiener Markus Forejtek.Niederlagen gab es gegen die Schweiz und Norwegen, Siege gegen Finnland, gegen den zwölffachen Europameister Schottland (!) und gegen Dänemark (Vizeweltmeister).Ein weiteres Ziel - das Ticket für die WM in Kandada - wurde in einem Krimi am Eis gegen die Niederlande verfehlt. Letztlich überwog bei den heimischen Curlern aber die Freude über den Klassenerhalt.