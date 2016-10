"Sicher Klettern" Tour am 17. 11. in Kitzbühel

06.10.2016, 20:46 Uhr

Alpenverein kommt mit kostenlosen Workshops in die Kletterhallen.

KITZBÜHEL. Die Aktion "Sicher Klettern" des Alpenvereins geht in die zweite Runde: Von 23. September bis 2. Dezember können Kletterer bei kostenlosen Workshops in ganz Österreich ihre Sicherungstechnik erproben.Die ÖAV Sicherheitsexperten stehen den Kletterern mit Rat und Tat zur Seite und haben die neuesten Sicherungsgeräte zum Testen mit dabei.Am 17.11. gibt es in Kitzbühel (Kletterkitz) die Gelegenheit, daran teilzunehmen.VIDEO – "Sicher Klettern" Sturztraining in Innsbruck:Aktion "Sicher Klettern" – Infos und Anmeldung: www.alpenverein.at/sicherklettern