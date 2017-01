Silvesterlanglauf auf neuer Strecke

01.01.2017, 20:56 Uhr

Auf der Kunstschneeloipe gab es spannende Rennen.

KÖSSEN(jom).Der internationale 37. Silvesterlanglauf zum Jahreswechsel in Kössen drohte wegen des Schneemangels wieder zu scheitern.Nicht aber für den Langlaufprofi Markus Weingartner vom Nordic Center Kössen, er machte es möglich und setzte alle Hebeln in Bewegung. Auf der hervorragenden Kunstschneeloipe in Mooslenz, die vom Tourismusverband Kaiserwinkl errichtet wurde, gab es spannende Rennen. Über 100 Teilnehmer, darunter viele Kaderläufer vom ÖSV und DSV nahmen den Rundkurs in Angriff.(Sprint – Einzelstart – 3x2 Km – freistil)Den Ehrenschutz dieser Veranstaltung hatte TVB Obmann Gerd Erharter.

Den Tagessieg holten sich Tobias Riedelsperger (SK Saalfelden AUT) und Alexandra Swoboda (SC Ruhpolding GER). Auch die heimische Langlaufelite zeigte ihr Können, Tobias Moosman, Lorenz Wäger, Anna und Christian Kitzbichler alle aus Kössen erzielten tolle Ergebnisse.Die weiteren Klassensieger:Jonathan Räbert (WSV Kiefersfelden (GER)Julia Althammer, TSV Marquartstein (GER)Luca Nicolussi, WSV Ebbs(AUT)Julia Kink, WSV Aschau (GER)Florian Strasswender, SC Vachendorf (GER)Sophia Lechner TSV Marquartstein (GER)