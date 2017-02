Skibergsteigen - Österreichische Meistertitel gingen nach Kirchdorf in Tirol

06.02.2017, 21:18 Uhr

Neben den Klassen Senior und Master, gab es auch Klassen für Junioren, Cadet und Schüler.Sehr gefreut hat uns, das beim Nachwuchs aus unserem Bezirk, tolle Erfolge zu verzeichnen waren.Am Samstag konnte sich, bei strahlendem Sonnenschein, der fünfzehnjährige Kirchdorfer Nachwuchsläufer Andreas Mayer vom WSV Kirchdorf (Team Gonaus-Exenberger) den Österreicheschen Meistertitel im Vertical sichern. Den zweiten Platz belegte sein Cousin Sebastian Mayer aus St.Johann (SV Cross The Alps). Bei den jüngsten Teilnehmern (Schüler) konnte sich Marcel Mader vom SV Erpfendorf/Wald auf den dritten Platz freuen.Aber auch am Sonntag beim Individual wurde nochmal alles gegeben. In der Klasse Cadet galt es 1000 Höhenmeter zu bezwingen, nach ca. 93 Spitzkehren, einer Tragepassage und zwei Abfahrten ging Andreas Mayer als erster in seiner Klasse über die Ziellinie und freute sich über seinen zweiten Österreichischen Meistertitel! Sebastian Mayer platzierte sich ebenfalls auf dem Podest und kam auf Rang 3.