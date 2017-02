SPG U16 Kitzbühel/St.Johann im Play-Off!

05.02.2017, 15:25 Uhr

Best of three Serie gegen Zirl um den Finaleinzug!

Die Serie startet bereits am Dienstag, den 7.2.2017 um 19h mit dem Match in Zirl. Das 2. Match der Serie findet am Sonntag, den 12.2.2017 um 17h auf der KEB der Panorama Badewelt in St. Johann statt.Das zweite Halbfinale lautet Mils vs. Oberland.