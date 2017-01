Staatsmeisterschaften: Große Aufgaben für den SV Erpfendorf

16.01.2017, 11:47 Uhr

Denn nach der erfolgreichen Abwicklung der Tiroler Biathlon-Schülermeisterschaft und vom Tirol-Milch Cup wurde der SV Erpfendorf mit der Ausrichtung von Staatsmeisterschaften betraut. So stehen am 3./4. März der SUMI-Austria-Cup, die Tiroler Biathlon-Schülermeisterschaften und die Österreichische Staffelmeisterschaften im Biathlon-Zentrum am Lärchenhof auf dem Programm.

Viele Bewerbe organisiert

Vorstandsteam bestätigt

Über sportliche und organisatorische Erfolge des 360 Mitglieder starken Vereines sowie über positive Finanzen berichteten Obmann-Stv. Wolfgang Schweinester und Kassier Christian Krepper. Sie listeten auf, dass in der letzten Saison insgesamt 546 Athleten bei den Bewerben in Erpfendorf am Start standen. Viel Zeit investierte man in die Nachwuchsförderung und die Verantwortlichen sind sowohl auf die Alpintalente (Trainingsgemeinschaft mit dem Skiclub Waidring) als auch auf die landesweiten Erfolge der heimischen Langlauf- und Biathlonmannschaft besonders stolz.Bei den Neuwahlen wurde Obmann Hans-Peter Krepper mit seinem Vorstand einstimmig bestätigt. Neu im SVE-Team sind Andreas Mayr (Kassier), Beatrice-Anna Krepper (Schriftführerin), Andreas Schrott und Erich Neukam (Sportwarte Alpin), Martin Hechenblaikner (Sportwart Nordisch) und Walter Trixl (Verpflegung), die sich ebenfalls auf die „Biathlon-Highlights“ am Lärchenhof freuen.