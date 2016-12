TT-Turnier begeisterte Jung und Alt

06.12.2016, 13:04 Uhr

45 Hobbyspieler ermittelten in Kirchdorf ihre neuen Meister

KIRCHDORF (gs). Zum 34. Mal fand in der runderneuerten VS-Turnhalle die Tischtennis-Hobbymeisterschaft statt. 24 Herren, sechs Damen und 15 Nachwuchsspieler standen an den Tischen.Bei den jüngsten Spielern siegte Julian Keuschnick; Maximilian Seeber gewann den Schülerbewerb und Isabella Wilhelm war stärkste Jugendliche. Im Schüler-Doppelbewerb setzte sich das Duo Hannes Rieder/Florian Schwaiger durch und bei den Damen krönte sich Nicola Ritchie zur Meisterin.Spannend verlief der Bewerb über 60 Jahre, den der 83-jährige Heribert Bachmann gewann. Im B-Bewerb siegte Nicola Ritchie und in der Eliteklasse setzte sich Sportreferent GR Manfred Endstraßer durch. Das „Endstraßer-Duo“ Manfred und Dominik entschied auch den Doppelbewerb für sich.