Vertical-Up Anmeldung startet am 10. Oktober

06.10.2016, 20:32 Uhr

Der Startschuss der Tour Vertical Up fällt am 7. 1. in Hinterstoder auf der Hannes-Trinkl-Weltcupstrecke. Am 25. 2. steht nach Val Gardena-Gröden auf der Saslong (21. 1.) und Madonna di Campiglio (28. 1.) dann die Bezwingung der Streif auf dem Programm. Hier erwartet die Teilnehmer die steilste Strecke mit bis zu 85 % Steigung in der berühmt berüchtigten Mausefalle. Das Finale findet am 25. 3. in der Schweiz, in Wengen, auf der Lauberhorn-Abfahrtsstrecke statt. Bei jedem Rennen gibt es Tagessieger, in Wengen werden jedoch zusätzlich noch die Tour-Sieger gekürt.

Keine Regeln

Ziel dieses Events ist es die Strecken vertikal so schnell wie möglich zu bezwingen. Der „Clou" an der ganzen Sache sind die Regeln – es gibt nämlich keine! Das heißt: freie Materialwahl, solange alles aus eigener Kraft angetrieben wird (kein Motor), sowie freie Streckenwahl auf der Original-Weltcupstrecke für die Speedklasse bzw. für die Rucksackklasse auch auf den Umfahrungen.