Alpbach-Bildungswoche: Holzbau wird neue Märkte erobern

24.01.2017, 15:02 Uhr

48. Bildungswoche der österreichischen Holzbau- und Zimmermeister in Alpbach

BEZIRK KITZBÜHEL (red.). Traditionell zum Anfang des Jahres lädt die Sparte Holzbau der WKO zur Bildungswoche nach Alpbach ein. Landesinnungsmeister Simon Kathrein und Bundesinnungsmeister Hermann Atzmüller konnte heuer besonders viele Interessierte begrüßen.„Der Holzbau wird neue Märkte erobern und nicht eingeschossig bleiben. Die neuen Werkzeugen und Technologien tragen zu einer Steigerung des Marktes bei. Aufgrund der hohen Grundkosten muss künftig mehr in die Höhe gebaut werden und dabei wollen sich die Holzbauer auch in Österreich etablieren“, erklärte Atzmüller in seiner Eröffnungsrede.