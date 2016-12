Bringen die Borussen auch Gäste?

09.12.2016, 13:15 Uhr

Vollversammlung TVB Brixental: positive Zahlen, Hinterfragung der Marketingkooperation mit dem BVB

WESTENDORF/BRIXENTAL (be). Bei der Vollversammlung des TVB Kitzbüheler Alpen Brixental kam einmal mehr die Debatte auf, ob die Kooperation mit dem Fußballverein Borussia Dortmund auch tatsächlich mehr Gäste in die Region bringt.„Im nächsten Jahr läuft der Vertrag aus, dann werden wir das sicherlich kritisch evaluieren“, so GF Max Salcher. Der Aufsichtsrat wird dann entscheiden, ob die Kooperation fortgeführt wird. Tatsache ist, dass nach einem Spiel der Borussia die Zugriffe auf die TVB-Homepage gravierend in die Höhe steigen.

Hinsichtlich der künftigen Verbandsausrichtung werde es keine gravierenden Änderungen geben, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Michael Küchl. Im Mittelpunkt steht die Mobilität, die nun mit dem Gratisbus von Wörgl bis Kitzbühel bereits gegeben ist. Bis Mai des kommenden Jahres soll auch eine entsprechende Verbindung mit der Bahn bis Hochfilzen aufgebaut werden (wir berichteten).Der vorige Winter brachte trotz schwierigem Umfeld ein Rekordergebnis. Im Sommer konnten 7,5 % mehr Ankünfte und 6,4 % mehr Nächtigungen verzeichnet werden. Wenig förderlich sieht man die Grenzkontrollen, die ab 15. Dezember wieder durchgehend stattfinden werden.Finanziell steht der TVB Brixental sehr gut da. Die Bilanzsumme der Jahresrechnung beträgt 3.859.551 Euro. Auf der Einnahmenseite steht dabei die Nächtigungsabgabe an erster Stelle, gefolgt von den Pflichtbeiträgen. Ausgabenseitig sind es die Werbungskosten mit 55 % und die Personalkosten mit 29 % Kostenanteilen.Im Rahmen der Versammlung wurde auch das Gütesiegel für die Naturrodelbahn Gaisberg präsentiert, welche diese Auszeichnung erstmals erhalten hat.