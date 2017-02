Finanzminister besuchte Steinbacher

15.02.2017, 11:54 Uhr

„Als Unternehmer brauchen wir die Unterstützung der Politik, um die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Wirtschaften zu schaffen. Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen beiden Seiten und ein politischer Wille für Veränderung und Umsetzen der Bedürfnisse sind somit essentiell“, resümiert Hebbel.

Dämmstoffe aus Tirol

Das regional verankerte Familienunternehmen Steinbacher Dämmstoffe mit Sitz in Erpfendorf wurde vor mehr als 50 Jahren gegründet und zählt heute zu den drei führenden Dämmstoffproduzenten Österreichs. Rund 300 Mitarbeiter garantieren maximale Qualitätsstandards quer durch alle Bereiche. Steinbacher – vom Wirtschaftsblatt zu Tirols bestem Familienbetrieb gekürt – ist auch international tätig und verfügt über eine eigene Produktionsstätte in Polen sowie eine Niederlassung in Deutschland. Die Exportquote des Tiroler Dämmstoff-Spezialisten beträgt mehr als 40 %.