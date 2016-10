Hervis feierte große Eröffnung in Kitzbühel

05.10.2016, 15:01 Uhr

Hervis-Filiale in Kitzbühel eröffnet auf vergrößerter Fläche im FMZ

KITZBÜHEL (niko). Bei der offiziellen Eröffnung des neuen Fachmarktzentrums in Kitzbühel - wir berichteten - sperrte auch die Hervis-Filiale neu und auf 1.000 m2 vergrößerter Fläche neu auf. Die Filiale übersiedelte von der Jochberger Straße 87 ins neue Einkaufszentrum (Jochberger Straße 66).Geboten wird ein Riesenauswahl an Marken-Produkten in attraktiven Produkt- und Themenwelten. Die neue Filiale besticht insbesondere durch ihr modernes Design und ein noch breiteres Lifestyle- und Sportsortiment. Einkaufen kann man zudem im Onlineshop www.hervis.atFilialleiter Michael Gassner freut sich gemeinsam mit seinem vergrößerten, 13-köpfigen, Team über die Wiedereröffnung. Mit im Team sind auch drei Lehrlinge.Fotos: Hervis