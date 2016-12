06.12.2016, 00:00 Uhr

BEZIRK KITZBÜHEL (navi). Wirtschaftsbund-Landesobmann Franz Hörl tourte gemeinsam mit Bezirksobmann Peter Seiwald, der Landes-GF Daniela Kampfl und Bettina Huber (WB Kitzbühel) durch den Bezirk. Am Programm standen Gespräche mit Bürgermeistern, Ortsobleuten, Funktionären und Unternehmern.Im Businesspark in St. Johann zeigte sich der Landesobmann begeistert von dem einzigartigen Projekt und den innovativen Firmen. „Das ist ein Vorzeigemodell und ein Paradebeispiel für platzsparende ökonomische Entwicklung,“ meint Hörl. Besucht wurde auch die Fa. Aquatherm in Kössen.

Die Auftragslage der Betriebe sei zufriedenstellend, Sorgen bereiten hingegen die vielen behördlichen Auflagen. Die neue Gewerbeordnung soll zukünftig Erleichterungen in diesem Bereich bringen. Als zentrale Themen wurden zudem die Mindestsicherung und der Facharbeitermangel angesprochen.