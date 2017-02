16.02.2017, 15:22 Uhr

Einbruch in Westendorf

WESTENDORF. In der Nacht zum 13. 2. brach ein unbekannter Täter in einen Gastrobetrieb in Westendorf ein und stahl daraus einen Kühlschrank, eine Geschirrspülmaschine, eine Musikanlage und weitere Elektrogeräte. Der Schadenshöhe stand vorerst nicht fest.