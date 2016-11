Kitzbühel Tourismus mit Rekordzahlen

25.11.2016, 00:00 Uhr

Insgesamt wurden in der Region im vergangenen Winter 651.786 Nächtigungen verzeichnet. Auch im Sommer konnte die Region ein Plus bei den Ankünften (+4,07 % bzw. 6.243 Ankünfte) und bei den Nächtigungen (+4,12% bzw. 21.465) verzeichnen. Mit 541.845 Nächtigungen konnte die Region so den besten Sommer aller Zeiten verbuchen. Neben der Stadt Kitzbühel, die für rund 70% der Sommernächtigungen verantwortlich zeichnet, bilanzierten auch die Orte Reith, Aurach und Jochberg mit einem Plus. Seit 2006 wuchsen die Nächtigungszahlen um 140.000 an.