Luxus-Preise im Vergleich: Ein eigenes Feriendomizil im Skigebiet?

19.01.2017, 12:25 Uhr

ImmobilienScout24 hat anlässlich des Hahnenkamm-Wochenendes die Preise von Eigentumswohnungen in 18 beliebten Skigebieten in Österreich analysiert.

Die teuren Domizile im Westen

Immo-Preise der Skigebiete

Wer in Ischgl eine Wohnung sein Eigen nennen möchte, der muss tief in die Tasche greifen. Mit knapp über 6.500 Euro/m2 muss man dort derzeit pro m2 rechnen. Damit bleibt Ischgl das teuerste Pflaster, trotz eines Preis-Minus von 6 % im Vergleich zu 2016.Ähnlich teuer sind die beliebten Vorarlberger Nobel-Skiorte St. Anton, St. Christoph und Stuben sowie Lech, Oberlech und Zürs.In Kitzbühel, wo diese Woche das traditionelle Hahnenkamm-Rennen steigt, liegt der Quadratmeterpreis zwar knapp unter der 6.000 Euro Marke (+2 % versus 2016), dafür beeindruckt „Kitz“ mit einer überraschend hohen Anzahl an Luxusimmobilien. Mit 150 Angeboten über 1 Mio. € nimmt die 8.000 Einwohner-Stadtgemeinde Kitzbühel österreichweit eine Sonderstellung ein. Das derzeit teuerste Wohn-Objekt schlägt sich mit 8,5 Mio. € zu Buche. Um 12,9 Mio. € ist aktuell ein Hotel zu haben – das teuerste Objekt auf ImmobilienScout24.at. Wer zwar in Kitz Skifahren will, jedoch ein geringeres Immo-Budget hat, kann in die benachbarte Region Wilder Kaiser ausweichen. Dort müssen Kaufwillige mit rund 5.100 Euro/m2 für eine Eigentumswohnung rechnen (und können dafür in Going, Heimatort des Promigasthauses „Stanglwirt“, Skierfolge der Österreicher feiern).Skigebiet Kitzbühel: Kitzbühel, Kirchberg, Aurach, Jochberg, Reith, Mittersill, Hollersbach - 5.972 €/m2Skigebiet Brixental - Wilder Kaiser: Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten im Brixental, Itter, Kelchsau, Scheffau am Wilden Kaiser, Söll, Westendorf - 5.072 €/m2Im Vergleich Skigebiet Semmering: 2.901 €/m2